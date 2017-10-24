 İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    İşte 'ın yeni takımı!

    İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı!

    Fuat Çapa'yla yollarını ayıran yönetimi, yeni teknik direktör konusunda 'da karar kıldı.

    eçtiğimiz yıl Göztepe'yle Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren ancak sezon başında Sarı Kırmızılı takımla yollarını ayıranY ılmaz Vural'ın, TFF 1. Lig ekiplerinden 'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

    Lig'in 9. haftasında alınan 4-2'lik Balıkesirspor mağlubiyeti sonrasında dün teknik direktör Fuat Çapa'nın sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Kırmızı Beyazlılar, yeni teknik direktör arayışına vakit kaybetmeden başladı. Takımı bulunduğu durumdan çıkarabilecek, ligi tanıyan ve tecrübeli bir isimle anlaşmak isteyen Boluspor yönetimi, 'da karar kıldı. Son olarak Göztepe'yi çalıştıran ve İzmir ekibini 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran 64 yaşındaki teknik adamın da Boluspor'la anlaşmaya oldukça yakın olduğu öğrenildi.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:47
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