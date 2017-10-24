İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı!
Fuat Çapa'yla yollarını ayıran Boluspor yönetimi, yeni teknik direktör konusunda Yılmaz Vural'da karar kıldı.
eçtiğimiz yıl Göztepe'yle Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren ancak sezon başında Sarı Kırmızılı takımla yollarını ayıranY ılmaz Vural'ın, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Lig'in 9. haftasında alınan 4-2'lik Balıkesirspor mağlubiyeti sonrasında dün teknik direktör Fuat Çapa'nın sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Kırmızı Beyazlılar, yeni teknik direktör arayışına vakit kaybetmeden başladı. Takımı bulunduğu durumdan çıkarabilecek, ligi tanıyan ve tecrübeli bir isimle anlaşmak isteyen Boluspor yönetimi, Yılmaz Vural'da karar kıldı. Son olarak Göztepe'yi çalıştıran ve İzmir ekibini 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran 64 yaşındaki teknik adamın da Boluspor'la anlaşmaya oldukça yakın olduğu öğrenildi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:47
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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