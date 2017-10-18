Fatih Tekke: “Yetenekli oyuncularımız var”
Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımdaki temel sorunun çok aceleci davranmak olduğunu ifade ederek, yetenekli oyunculara sahip olduğunu ve takım savunmasını doğru yaptıkları takdirde ligdeki birçok takımı zorlayabileceklerini söyledi.
"SAVUNMAYI DÜZELTTİĞİMİZ ZAMAN HÜCUM FARKINI GÖRECEKSİNİZ"
Hücum anlamında iyi oyunculara sahip olduklarını vurgulayan Tekke, "Hücumsal olarak diğer takımlara zor durumlar yaşatacak oyuncularımız mevcut. Takım savunmamızda ciddi sorunlar var. Bu sorunları her geçen gün çalışıyoruz. Takım savunmasını düzelttiğimiz anda hücumsal farklıları göreceksiniz. Denizlispor maçındaki 2 puanı kayıp olarak görüyorum. Çünkü bu fırsat önümüze geldi ve istek arzumuz vardı. 2 puan kayıp ama yenilmemekte mutluluk verici" şeklinde konuştu.
"SORUNUMUZUN TEMELİ ÇOK ACELECİ DAVRANIŞIMIZDIR"
Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Akın Çorap Giresunspor maçı hakkında da konuşan Tekke açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Takımımızda değişiklikler olabilir. Oynayacağımız takımın kalitesi çok önemli, bunu biliyoruz. Şampiyonluğa oynayan bir takımla zor bir maç oynayacağız. Bizim de bir duruşumuz olacak. Beni heyecanlandıran taraf şu; takımımda gerçekten iyi ve fark oluşturacak oyuncular var yeter ki bu istek ve arzu biraz daha dengeli olsun. Sorunumuzun temeli çok aceleci davranışımızdır."
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:32
-
Londra'dan kovuldu!
Toplam 12
Yorum
CDTRF TS a bedeli oldu zaten...on numara takım yönetilememekten 11.sırada. Bedel ödedi zaten TS.
-
Beşiktaş prim zengini
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Hepsine feda olsun primler. Ama artık lige konsantre olalım. GS ile 8 puan fark var aramızda. Bu kadar avans yeter, hadi beyler..
-
Sercan Yıldırım ameliyat olacak
Toplam 1
Yorum
Cenk gibi olabilirdi Az iyi oynayıp ne oldum diyen ve daha 20'li yaşlarında düşüşe geçen klasik Türk futbolcusunun güzel bir örneği. Geçmiş olsun.
Fatih Tekke: “Yetenekli oyuncularımız var” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.