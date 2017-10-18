 Fatih Tekke: “Yetenekli oyuncularımız var” – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    : “Yetenekli oyuncularımız var”

    <a href="/index/fatih-tekke?id=7dcbcbdd-8544-4d05-899b-2446c3459a99" class="" rel="tag">Fatih Tekke</a>: “Yetenekli oyuncularımız var”

    Manisaspor Teknik Direktörü , takımdaki temel sorunun çok aceleci davranmak olduğunu ifade ederek, yetenekli oyunculara sahip olduğunu ve takım savunmasını doğru yaptıkları takdirde ligdeki birçok takımı zorlayabileceklerini söyledi.

    TFF 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak olan Grandmedical Manisaspor'da hazırlıklar başladı. Tarık Almış Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde başlayan antrenmanda siyah-beyazlılar, düz koşu, 5'e 2 pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Manisaspor Teknik Direktörü , geçen Pazartesi günü sahasında Denizlispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirerek, "Maçın ilk yarısında oyuncularımın istek ve arzuları ile birlikte aşırı konsantrenin biraz zararı oldu bize. Dolayısıyla o dengesizlikten dolayı büyük bir hatadan gol yedik ama özellikle ikinci yarı o gerginlik gidince oyuncuların kendine güveni geldi. Top bizde kalmaya başladı. Çok arzulu ve istekli bir takıma sahibim. Yetenekli oyuncularımız var. Biraz daha takım savunmasında hata yapmazsak bu ligde birçok takımı zorlayacağımızı düşünüyorum. İkinci yarı oyuna giren oyuncuların katkısı çok oldu. Mevkisel problemlerimiz var. Genel hatlarıyla istediklerimizin hepsini yapmak mümkün değildi. Çalıştığımız yerden çıktı, fırsatları bulduk ama değerlendiremedik. Denizlispor takımının 2. dakikada bulmuş olduğu bir gol var onun haricinde kalemize çok fazla gelemedi" şeklinde konuştu.

    "SAVUNMAYI DÜZELTTİĞİMİZ ZAMAN HÜCUM FARKINI GÖRECEKSİNİZ"
    Hücum anlamında iyi oyunculara sahip olduklarını vurgulayan Tekke, "Hücumsal olarak diğer takımlara zor durumlar yaşatacak oyuncularımız mevcut. Takım savunmamızda ciddi sorunlar var. Bu sorunları her geçen gün çalışıyoruz. Takım savunmasını düzelttiğimiz anda hücumsal farklıları göreceksiniz. Denizlispor maçındaki 2 puanı kayıp olarak görüyorum. Çünkü bu fırsat önümüze geldi ve istek arzumuz vardı. 2 puan kayıp ama yenilmemekte mutluluk verici" şeklinde konuştu.

    "SORUNUMUZUN TEMELİ ÇOK ACELECİ DAVRANIŞIMIZDIR"
    Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Akın Çorap Giresunspor maçı hakkında da konuşan Tekke açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
    "Takımımızda değişiklikler olabilir. Oynayacağımız takımın kalitesi çok önemli, bunu biliyoruz. Şampiyonluğa oynayan bir takımla zor bir maç oynayacağız. Bizim de bir duruşumuz olacak. Beni heyecanlandıran taraf şu; takımımda gerçekten iyi ve fark oluşturacak oyuncular var yeter ki bu istek ve arzu biraz daha dengeli olsun. Sorunumuzun temeli çok aceleci davranışımızdır."
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:32
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