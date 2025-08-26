Kaleye Altay sesleri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş, 36 yaşındaki Mert Günok'a alternatif olarak 27 yaşındaki Altay Bayındır'ı gündemine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Beşiktaş, 36 yaşındaki Mert Günok'a alternatif olarak 27 yaşındaki Altay Bayındır'ı gündemine aldı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın Belçikalı kaleci Senne Lammens'i transfer etmek istemesi sonrası üçüncü kaleci konumuna düşecek olan Altay, Beşiktaş'tan teklif aldı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Manchester United'ın, Altay'ın temsilcilerinden kulüp bulmasını istediği, ayrılığın kiralık olarak da gerçekleşebileceği belirtildi.

