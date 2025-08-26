Kaleye Altay sesleri

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, 36 yaşındaki Mert Günok'a alternatif olarak 27 yaşındaki Altay Bayındır'ı gündemine aldı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın Belçikalı kaleci Senne Lammens'i transfer etmek istemesi sonrası üçüncü kaleci konumuna düşecek olan Altay, Beşiktaş'tan teklif aldı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Manchester United'ın, Altay'ın temsilcilerinden kulüp bulmasını istediği, ayrılığın kiralık olarak da gerçekleşebileceği belirtildi.