Sterling ısrarı

Beşiktaş, Chelsea'nin 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Raheem Sterling'i transfer listesine aldı. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre, teknik direktör Enzo Maresca'nın planlarında yer almayan İngiliz futbolcu için siyah- beyazlılar görüşmelere başladı. Liverpool ve Manchester City'de önemli başarılar elde eden Raheem Sterling'in transferi için Beşiktaş, ekonomik şartları değerlendirerek kısa sürede resmi adımları atacak.