Savunmada büyük değişim

Beşiktaş, defans hattını güçlendirmek için stoper bölgesinde yenilik yapma kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Paulista ve Uduokhai için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye açık olduğunu bildirdi. Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın adı Vasco da Gama ile anılırken, Portekizli oyuncu Felix Uduokhai ile Rus ekibi Spartak Moskova'nın ilgilendiği belirtiliyor. Yönetim, her iki oyuncu için de transfer sürecinde kolaylık sağlamaya hazır.
