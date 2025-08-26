CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Savunmada büyük değişim

Savunmada büyük değişim

Beşiktaş, defans hattını güçlendirmek için stoper bölgesinde yenilik yapma kararı aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Savunmada büyük değişim

Beşiktaş, defans hattını güçlendirmek için stoper bölgesinde yenilik yapma kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Paulista ve Uduokhai için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye açık olduğunu bildirdi. Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın adı Vasco da Gama ile anılırken, Portekizli oyuncu Felix Uduokhai ile Rus ekibi Spartak Moskova'nın ilgilendiği belirtiliyor. Yönetim, her iki oyuncu için de transfer sürecinde kolaylık sağlamaya hazır.

1
Son Dakika
Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi 07:16
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:50
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:37
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! 23:31
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 23:31
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! 23:31