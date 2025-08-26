CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Kartal sil baştan

Kartal sil baştan

Yeni sezon ile birlikte üçlü savunma sistemini siyah-beyazlı takıma oturtmaya çalışan Norveçli hoca, Avrupa’da alınan sonuçlardan sonra yeniden dörtlüye dönme kararı verdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Kartal sil baştan

Özellikle Konferans Ligi Play Off Turu ilk maçında Lausanne karşısında üçlü defans kurgusunu deneyen ve istediği verimi alamayan Beşiktaş Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer bu taktik diziliminden vazgeçerek kendi klasik 4-2-3-1 sistemine döneceği sinyallerini verdi. Orta saha ve gol bölgesi haricinde her mevkide aksaklıklar yaşayan siyah beyazlı takımın rövanş karşılaşmasında aynı hataları tekrarlamaması için 4'lü tandem savunma yapacağı belirtildi.Solskjaer, yeni sezonda Avrupa serüvenindeki son hedef olan Konferans Ligi'ne kalabilmek için işi sıkı tutuyor. Rövanş maçında korkulu rüya görmemek için risk almadan oynamayı ve kendi bildiği sistem ile Lausanne'ı kupa dışı bırakmayı planlıyor. Özellikle tandem bölgesi ve kanatlar için antrenmanlarda devamlı uyarılarda bulunan Norveçli çalıştırıcı turu geçerek rahat bir nefes almak istiyor. Rakip takımın fizik kondisyonu yüksek olduğundan savunmaya ayrı bir özen gösteriyor.

