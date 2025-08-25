Beşiktaş'tan transfer açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

GELİŞ SAATİ DE BELLİ OLDU

Siyah beyazlı ekip oyuncunun geliş zamanını da duyurdu. Yapılan açıklamada; "El Bilal Toure'yi taşıyan uçak bugün 14.45'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." denildi.

