Beşiktaş'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, El Bilal Touré'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:31 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 13:39
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

GELİŞ SAATİ DE BELLİ OLDU

Siyah beyazlı ekip oyuncunun geliş zamanını da duyurdu. Yapılan açıklamada; "El Bilal Toure'yi taşıyan uçak bugün 14.45'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." denildi.

— A Spor (@aspor) August 25, 2025

