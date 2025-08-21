Kelly iddiası

Beşiktaş için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Tuttosport siyah-beyazlıların Juventus forması giyen 26 yaşındaki stoper Lloyd Kelly ile ilgilendiğini yazdı. Haberde, Lloyd'un hazırlık döneminde yükselen bir performansının dikkatleri üzerine çektiği belirtildi. Bu çıkışın ardından hem İngiltere'den Sunderland hem de Beşiktaş'ın kontratı 2029'da bitecek İngiliz savunmacıya teklif götürdüğü kaydedildi.
Beşiktaş için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Tuttosport siyah-beyazlıların Juventus forması giyen 26 yaşındaki stoper Lloyd Kelly ile ilgilendiğini yazdı. Haberde, Lloyd'un hazırlık döneminde yükselen bir performansının dikkatleri üzerine çektiği belirtildi. Bu çıkışın ardından hem İngiltere'den Sunderland hem de Beşiktaş'ın kontratı 2029'da bitecek İngiliz savunmacıya teklif götürdüğü kaydedildi.