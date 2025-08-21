Yerliye döndü

Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen 21 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Başar Önal ile görüşen siyah-beyazlılar, Porto'nun 21 yaşındaki milli forveti Deniz Gül'ü de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Glasgow Rangers'ta oynayan 24 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz için İskoç kulübünün istediği 3.5 milyon euro'luk bonservisi indirmek üzere görüşmeler de sürüyor.
Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen 21 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Başar Önal ile görüşen siyah-beyazlılar, Porto'nun 21 yaşındaki milli forveti Deniz Gül'ü de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Glasgow Rangers'ta oynayan 24 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz için İskoç kulübünün istediği 3.5 milyon euro'luk bonservisi indirmek üzere görüşmeler de sürüyor.