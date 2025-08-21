CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Amir Ada yolcusu

Amir Ada yolcusu

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Beşiktaş'ın Boşnak orta sahası Amir Hadziahmetovic'i kiralamak için harekete geçti. ingiliz basınında yer alan haberlere göre; 27 yaşındaki oyuncuya ilgi gösteren Hull City, resmi teklifini sundu. Beşiktaş yönetiminin, Başkan Serdal Adalı liderliğinde bu teklifi değerlendirdiği ve kısa bir süre içerisinde kararını açıklayacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amir Ada yolcusu
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Beşiktaş'ın Boşnak orta sahası Amir Hadziahmetovic'i kiralamak için harekete geçti. ingiliz basınında yer alan haberlere göre; 27 yaşındaki oyuncuya ilgi gösteren Hull City, resmi teklifini sundu. Beşiktaş yönetiminin, Başkan Serdal Adalı liderliğinde bu teklifi değerlendirdiği ve kısa bir süre içerisinde kararını açıklayacağı öğrenildi.
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama!
Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
DİĞER
İki kez bombalandı yine pes etmedi! Gamze Özçelik Gazze’de 3.kez umut oluyor
Kripto baronu İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! İçer'in karanlık ağı
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması!
G.Saray'ın Barış Alper planı! Takımda kalırsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! 01:06
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! 01:06
Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! 01:06
Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı 01:06
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! 01:06
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! 01:06
Daha Eski
Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! 01:06
F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! 01:06
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! 01:05
Ederson için G.Saray'dan yeni teklif! Ederson için G.Saray'dan yeni teklif! 01:05
F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek 01:05
G.Saray'dan Rabiot bombası! G.Saray'dan Rabiot bombası! 01:05