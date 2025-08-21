Amir Ada yolcusu

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Beşiktaş'ın Boşnak orta sahası Amir Hadziahmetovic'i kiralamak için harekete geçti. ingiliz basınında yer alan haberlere göre; 27 yaşındaki oyuncuya ilgi gösteren Hull City, resmi teklifini sundu. Beşiktaş yönetiminin, Başkan Serdal Adalı liderliğinde bu teklifi değerlendirdiği ve kısa bir süre içerisinde kararını açıklayacağı öğrenildi.
