Gündem Kartal

Beşiktaş, taraftarlarının sosyal medyadan Jadon sancho'ya attığı milyonlarca "Come to Beşiktaş" mesajı Avrupa basınında gündem oldu. İtalyan ve İspanyol basını Sancho'nun Beşiktaş'la arasındaki görüşmelerin anlaşma aşamasında olduğunu öne sürdü. Hatta kiralamayı kabul etmeyen Manchester United ve oyuncu için Beşiktaş'ın 15 milyon euro artı bonus önerdiği ve pazarlıkların olumlu ilerlediği belirtildi.
