Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Adalı'nın sözlerini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

"ÇOK ZOR BİR DÖNEMDE GÖREVE GELDİK"

"Beşiktaş için çok zor bir dönemde göreve geldik. Göreve geldiğimizden bu yana, Beşiktaş'ı ekonomik ve sportif hedeflerine ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Transfer döneminde bu yoğunluk daha da arttı. En doğru kararları almak adına büyük bir titizlikle çalışıyoruz."

"DİKİLİTAŞ PROJESİ PLANLADIĞIMIZ GİBİ GİDİYOR"

"Camiamızın bize büyük bir güven duygusuyla görev verdiği Dikilitaş ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Planladığımız şekilde ilerliyor. Aşama aşama gidiyoruz. Emlak Konut ile protokol imzalandı ve konu resmiyete döküldü. İlgili devlet dairelerinden gerekli izinlerin alınması başladı. Camiamızın içi rahat olsun. Proje, belirlediğimiz plan dahilinde ilerliyor. Dikilitaş ve benzer projeler, hem borçların ödenmesinde hem de istediğimiz takım kadrosunun oluşmasında önemli olacak."

"ALTYAPILARIMIZ İÇİN DE ADIMLAR ATMAYA BAŞLADIK"

"Altyapılarımız için de adımlar atmaya başladık. Altyapı ve öz kaynak organizasyonumuz yönetim kurulu üyelerimiz Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam'a emanet ettik. Gençlik Gelişim Sorumlusu olarak da Serdar Topraktepe'yi görevlendirdik. Kulübümüzün efsane sporcularından oluşan bir kurul kurduk. Bu kurul, altyapılarımızla düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirecektir."

"TRANSFERDE HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

"Hep transferde hata yapma lüksümüz yok diyorum. Daha 15-20 gün önce bugün takımda yer almayan; Aboubakar, Amartey, Montero, Rebic, Worrall, Umut Meraş ve Onur Bulut gibi eski oyuncular için 16-17M€ ödeme yaptık. Buna ilave olarak geçen hafta geçtiğimiz yıllardaki birçok ismin ödenmemiş menajerlik ücretleriyle ilgili de kulübümüz aleyhine bir dava sonuçlandı. Boyko, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Atınç, Pepe gibi birçok ismin menajerlik ücreti olarak 80 milyon TL üzerinde bir tutarı da önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz."