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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta hedef 6 numara transferi! Patrick Berg'in alternatifi Salvatore Esposito

Beşiktaş'ta hedef 6 numara transferi! Patrick Berg'in alternatifi Salvatore Esposito

Patrick Berg için Bodo/Glimt’i ikna etmeye çalışan Beşiktaş yönetimi, Norveçli oyuncu ile anlaşma sağlanamazsa Spezia’nın 24 yaşındaki İtalyan oyuncusu Salvatore Esposito için masaya oturacak. İşte siyah beyazlıların transfer operasyonunun ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
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Beşiktaş'ta hedef 6 numara transferi! Patrick Berg'in alternatifi Salvatore Esposito

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Beşiktaş'ta gelecek sezon için santrfor ve 6 numara gündemi yoğun şekilde ilerliyor. Orta sahada Patrick Berg için kulübü Bodo/Glimt ile tekrar görüşmelere başlayan yönetim, alternatifini ise yine devre arası gündeme gelen Salvatore Esposito olarak belirledi. Berg için masaya 4-5 milyon Euro arası bir teklifle oturan siyah-beyazlılar, Norveç kulübünün 7 milyon Euro'luk isteğini aşağı çekmeye çalışacak. Solskjaer'in de bu oyuncu için devrede olduğu ve görüşmelere dahil olabileceği kaydedildi.

31 MAÇTA 7 GOL/9 ASİST KAYDETTI

Tecrübeli isim için devre arasında olduğu gibi yine istenilen sonuç alınamazsa, rota İtalya'ya çevrilecek. Spezia'nın 24 yaşındaki orta sahası Esposito için bir kez daha kapı çalınacak. Bu sezon Serie B ekibiyle 31 maça çıkan ve 7 gol, 9 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken başarılı ön liberonun, kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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