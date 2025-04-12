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Haberler Beşiktaş Beşiktaş-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 18:59 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 19:05
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Beşiktaş-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Salih, Muçi, Gedson, Rafa, Mustafa

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek

KARA KARTAL'DA 4 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlı futbol takımında dört futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞAKŞEHİR'E ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile oynadığı son 4 müsabakada kaybetmedi. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal, rakibine karşı son yenilgisini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynadıkları mücadelede 1-0'lık sonuçla aldı.

İSTANBUL TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon İstanbul takımlarının birbirleri ile oynadığı maçlarda en fazla galibiyet alan ve en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar; Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor ile oynadığı 8 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan topladı.

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