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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş tribünlerinden takıma sert tepki!

Beşiktaş tribünlerinden takıma sert tepki!

Trendyol Süper Lig’de RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş’ta, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında taraftarlar öfkelendi. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımın ortaya koyduğu performansa tepkisiz kalmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 21:09
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Beşiktaş tribünlerinden takıma sert tepki!

Beşiktaş Tribünlerinden Teknik Ekibe Tepki!

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında taraftarların sabrı taştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımın ortaya koyduğu performansa tepkisiz kalmadı.

Mücadelenin 75. dakikasında tribünlerden "Söylesene hoca bize, takım niye oynamıyor?" tezahüratları yükseldi. O sırada Beşiktaş, RAMS Başakşehir karşısında 1-0 gerideydi.

Bu tezahüratların yankısı sürerken 76. dakikada Beşiktaş kalesinde bir gol daha gördü ve skor 2-0'a geldi. Golün ardından taraftarlar tepkilerini artırarak aynı tezahürata devam etti.

Maçın son düdüğüne kadar siyah-beyazlı tribünler, hem teknik heyete hem de sahadaki futbolculara protestolarını sürdürdü.

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