Beşiktaş 0-2 RAMS Başakşehir | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta mücadeleleri ile devam ediyor.

Sezonu üçüncü kapatarak Avrupa Ligi bileti almak isteyen takımlardan Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi, Çağdaş Atan'ın öğrencileri 2-0 kazandı.

YUSUF SARI'DAN REKOR PERFORMANS

Turuncu lacivertli ekipte Yusuf Sarı, ikinci yarıda kaydettiği iki gol ile deplasmanda takımına galibiyeti getirdi. 62 ve 76. dakikalarda fileleri havalandıran Yusuf, ikinci golünü frikikten kaydetti.

Bu gol ile birlikte Yusuf Sarı, Trendyol Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü Beşiktaş karşısında kaydetmiş oldu.

MUSTAFA İLK 11'DE BAŞLADI

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kararı ile birlikte Mustafa Hekimoğlu, maça ilk 11'de başladı. 17 yaşındaki santrfor, böylelikle kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'İ YENEMİYOR

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig tarihinde 5'ten fazla konuk ettiği takımlar arasında en düşük galibiyet oranında kaldığı rakibi %35.2'lik oran ile RAMS Başakşehir oldu.