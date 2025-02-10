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Haberler Beşiktaş Al Musrati dikkat çekti

Al Musrati dikkat çekti

Monaco, PSG'ye 4-1 yenilirken gözler, Al Musrati'nin üzerindeydi. 62. dakikada skor 3-1 iken oyuna giren 28 yaşındaki oyuncu, 26 pasta 25 isabet sağlayıp, yüzde 96'lık oran yakaladı. 1 top kaybı yaptı, bir başarılı müdahalede bulundu ve bir kez de gole engel oldu. Fransız basınına göre Al Musrati'nin PSG karşısında gösterdiği performans başarılıydı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Al Musrati dikkat çekti
Monaco, PSG'ye 4-1 yenilirken gözler, Al Musrati'nin üzerindeydi. 62. dakikada skor 3-1 iken oyuna giren 28 yaşındaki oyuncu, 26 pasta 25 isabet sağlayıp, yüzde 96'lık oran yakaladı. 1 top kaybı yaptı, bir başarılı müdahalede bulundu ve bir kez de gole engel oldu. Fransız basınına göre Al Musrati'nin PSG karşısında gösterdiği performans başarılıydı.
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