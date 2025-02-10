DİĞER
Al Musrati dikkat çekti
Monaco, PSG'ye 4-1 yenilirken gözler, Al Musrati'nin üzerindeydi. 62. dakikada skor 3-1 iken oyuna giren 28 yaşındaki oyuncu, 26 pasta 25 isabet sağlayıp, yüzde 96'lık oran yakaladı. 1 top kaybı yaptı, bir başarılı müdahalede bulundu ve bir kez de gole engel oldu. Fransız basınına göre Al Musrati'nin PSG karşısında gösterdiği performans başarılıydı.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.