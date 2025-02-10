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Beşiktaş hız kesmiyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmanda Sivasspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular yan top çalışması yaptı.
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