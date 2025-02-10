Neuhaus Kartal gibi

Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Neuhaus ile ilgileniyor. Orta sahada görev yapan Neuhaus, sağ ayağını etkili kullanması ve oyun kurucu özellikleriyle dikkat çekiyor.

10 KEZ MİLLİ OLDU

Haberde, oyuncu tarafında kiralama ve satın alma opsiyonu için görüşmelere başlandı ve son sözü Borussia Mönchengladbach'ın söyleyeceği belirtildi. Alman futbolcunun, Borussia Mönchengladbach ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Neuhaus, Almanya Milli Takımı formasını da 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti.

KİRALIK + SATIN ALMA OPSİYONU PLANI

Beşiktaş, Florian Neuhaus'un bonservisini almak yerine kiralık ve satın alma opsiyonlu bir transfer formülü üzerinde duruyor. Mönchengladbach yönetimiyle görüşmeler sürerken, tarafların kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor.