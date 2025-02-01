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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Casemiro harekatı!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Casemiro harekatı!

Ara transfer döneminin sessiz takımlardından Beşiktaş, yıldız oyuncu Casemiro için düğmeye bastı. Manchester United’in Brezilyalı futbolcu ile yollarını ayıracağı, Solskjaer’in de bunun üzerine yönetime oyuncuyu istediğini bildirdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberi (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Casemiro harekatı!

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BREZİLYALI SICAK BAKIYOR

Beşiktaş, İngiliz devi Manchester United'ın yıldızı Casemiro için harekete geçti. Tbrfootball'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar Brezilyalı oyuncu için nabız yoklamaya başladı. 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili Roma ve bazı Katar kulüplerinin de devrede olduğu konuşuluyor. Porto, R. Madrid, M. United gibi devlerde oynayan Casemiro'nun da kariyerinin bu döneminde Solskjaer'li Kartal'a sıcak baktığı söyleniyor.

HEDEFTE MİTCHELL VAR

Kartal'ın ayrıca Crystal Palace'ın sol beki Tyrick Mitchell için de harekete geçtiği ileri sürüldü. Mondocalcio'da yer alan habere göre Beşiktaş, Manchester United'ın da hedefinde olan Tyrick Mitchell ile ilgileniyor. İngiltere'nin en iyi bek oyuncuları arasında gösterilen Mitchell, birçok üst düzey kulübün dikkatini de çekmiş durumda. Palace kulübü, 25 yaşındaki İngiliz oyuncuyu mukavele uzatma konusunda ikna edemedi.

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