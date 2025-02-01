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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a şok üstüne şok! 3 isim hakkında sakatlık açıklaması

Beşiktaş'a şok üstüne şok! 3 isim hakkında sakatlık açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından antrenman hakkında yaptığı paylaşımda 3 futbolcunun da sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadığı bilgisini verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 14:18 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 14:28
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Beşiktaş'a şok üstüne şok! 3 isim hakkında sakatlık açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Kırkalerispor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı antrenman paylaşımında Ciro Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zainutdinov'un sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadıkları bilgisini paylaştı. Siyah-beyazlı ekibin yaptığı paylaşımda ayrıca teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in iki günlüğüne ülkesi Norveç'te olması nedeniyle bugünkü antrenmanın yarıdmcı antrenör Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildiği bilgisi de verildi.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladık. Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer'in iki günlüğüne ülkesi Norveç'te olması nedeniyle bugünkü antrenman, Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi. Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı. Sağ hamstring tendon yaralanması nedeniyle tedavi süreci devam eden Tayyip Talha Sanuç ise sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü."

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