Ole Gunnar Solskjaer'den Semih Kılıçsoy ve Alex Oxlade Chamberlain açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Onvo Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekiple ilk maçına çıkacak olan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

"Taktik olarak çok az şeyi değiştirdik. Rakibimizin hocası Emre Belözoğlu'nun iç sahadaki ilk maçı olacak. Bizim Bilbao'ya yaptığımız gibi, onlar da taraftarlarıyla güçlerini birleştirecekler. Bugün Antalyaspor'a göre bir planımız var. Zor bir maç olacak ama en iyi şekilde hazırlandık."

ROTASYON AÇIKLAMASI

"Semih üst düzey bir santrfor. Bu anlamda onu seçtik. Ciro, Noel'den önce sakatlık yaşadı, dikkatli olmalıyız. Alex üst düzey ve çok iyi bir oyuncu. Bugün ona fırsatı değerlendirirse başarılı olması için yardımcı olmak istiyorum."