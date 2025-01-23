Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!

Beşiktaş'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour'a, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina talip oldu.

PSG'NİN TALEBİ YÜKSEK

Viola News'in haberine göre, Fransız ekibi Paris Saint-Germain 20 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Cher Ndour için 8 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %40 pay talep ediyor.