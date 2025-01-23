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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!

Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak transfer ettiği genç yetenek Cher Ndour, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın radarına girdi. Oyuncunun geleceği, PSG ve Fiorentina arasında yapılacak görüşmelerin sonucunda netlik kazanacak. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 13:59 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 14:03
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ALP ÜLGENALP
Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!

Beşiktaş'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour'a, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina talip oldu.

Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!

Ancak transfer görüşmelerinde taraflar arasında anlaşmazlık yaşanıyor.

Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!

PSG'NİN TALEBİ YÜKSEK
Viola News'in haberine göre, Fransız ekibi Paris Saint-Germain 20 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Cher Ndour için 8 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %40 pay talep ediyor.

Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!

Ancak Fiorentina, Ndour için 5-6 milyon Euro seviyesinin üzerine çıkmayı düşünmüyor.

Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!

Ayrıca İtalyan kulübü, sonraki satıştan alınacak payın daha düşük olmasını istiyor.

Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!

OYUNCU İKNA EDİLDİ
Fiorentina, Ndour'un menajeri Miguel Pinho ile görüşerek genç oyuncuyu dört buçuk yıllık sözleşme imzalamaya ikna etti.

Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!

Ancak Paris Saint-Germain ile yapılan bonservis görüşmelerindeki pürüzler transferin çıkmaza girmesine sebep oluyor.

Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!

NDOUR'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıkan Cher Ndour, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!

Genç oyuncunun geleceği, PSG ve Fiorentina arasındaki görüşmelerin sonucuna göre şekillenecek.

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