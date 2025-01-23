Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak transfer ettiği genç yetenek Cher Ndour, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın radarına girdi. Oyuncunun geleceği, PSG ve Fiorentina arasında yapılacak görüşmelerin sonucunda netlik kazanacak. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 13:59 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 14:03
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PSG'NİN TALEBİ YÜKSEK
Ancak Fiorentina, Ndour için 5-6 milyon Euro seviyesinin üzerine çıkmayı düşünmüyor.
Ayrıca İtalyan kulübü, sonraki satıştan alınacak payın daha düşük olmasını istiyor.
OYUNCU İKNA EDİLDİ
Fiorentina, Ndour'un menajeri Miguel Pinho ile görüşerek genç oyuncuyu dört buçuk yıllık sözleşme imzalamaya ikna etti.
Ancak Paris Saint-Germain ile yapılan bonservis görüşmelerindeki pürüzler transferin çıkmaza girmesine sebep oluyor.
NDOUR'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıkan Cher Ndour, 1 gol atıp 2 asist yaptı.
Genç oyuncunun geleceği, PSG ve Fiorentina arasındaki görüşmelerin sonucuna göre şekillenecek.
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