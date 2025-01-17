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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni hocası Ola Gunnar Solskjaer İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni hocası Ola Gunnar Solskjaer İstanbul'da!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yeni hocası Ola Gunnar Solskjaer İstanbul'a geldi. İşte Norveçli çalıştırıcının ilk görüntüleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 14:45 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 15:18
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Beşiktaş'ın yeni hocası Ola Gunnar Solskjaer İstanbul'da!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yeni hocası Ola Gunnar Solskjaer İstanbul'a geldi. Norveçli çalıştırıcı yaptığı ilk açıklamada dikkat çeken sözlere yer verdi.

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk görüşmelerimizi yaptık yönetimle. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehir de olmak da çok güzel. Çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Yönetimle ilk konuşmaları yaptım. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel." şeklinde konuştu.

KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır."

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ!

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