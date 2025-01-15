Beşiktaş’ta teknik direktör arayışı: Schmidt, Kovac ve Garcia öne çıkıyor!

Beşiktaş'ta acil çözüm bekleyen konuların başında teknik direktör geliyor… Başkan seçilmeden önce konuyla ilgili arayışlarına başlayan Serdal Adalı, Sergen Yalçın'dan olumsuz yanıt almasından sonra iki isme yoğunlaştı; Roger Schmidt ve Niko Kovac… Sabah gazetesinin haberine göre Alman Schmidt, Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif bekliyor. 7 milyon Euro'luk maliyetine rağmen Schmidt, Adalı'nın listesinde ilk sıradaki yerini koruyor. Niko Kovac ile Beşiktaş arasında ekonomik sorun yok. Ancak ailesinin ikna edilmesi gerekiyor.

MAGATH FUTBOLU ÖZLEMİŞ

60 yaşındaki Rudi Garcia ise Beşiktaş için hevesli. Son olarak Napoli'yi çalıştıran ve 14 Kasım 2023'te görevinden ayrılan Fransız hoca, siyah- beyazlıların kabul etmesi halinde işbaşı yapmaya hazır. Son günlerde adı Beşiktaş ile anılan Felix Magath ise "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna, "Geleceği göremiyorum. Futbola geri dönmek istiyorum ama bazı beklentilerim var" cevabını verdi. 71 yaşındaki hoca, 2021-22'de Hertha Berlin'i çalıştırmıştı.