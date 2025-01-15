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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 15:37
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Beşiktaş'ta Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale taktik ve minyatür kale maçlarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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