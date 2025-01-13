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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Tete Kartal yolunda!

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Tete Kartal yolunda!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Fulham’ın sağ beki Kenny Tete, sezon sonunda Türkiye’ye gelebilir. İngiliz basını, Hollandalı oyuncunun İngiltere’den ayrılmaya sıcak baktığını ve yeni bir maceraya hazır olduğunu iddia etti. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Tete Kartal yolunda!

Ocak transfer dönemi, bazı sürprizlere sahne olabilir ve bunlar arasında Kenny Tete'nin Türkiye'ye gelme ihtimali de yer alıyor. 2020 yılından beri Fulham'da top koşturan Kenny Tete'nin İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ünlü gazeteci Nicola Schira'nın haberine göre, Tete'nin menajeri, Fulham'ın gelecek sezon Hollandalı futbolcuyu kadrosunda tutmak istemediğini öğrenmiş ve potansiyel transfer destinasyonları hakkında araştırmalara başlamış.

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Haberde Kenny Tete'nin sezon sonunda serbest oyuncu olarak takımdan ayrılabileceği vurgulandı. Fulham, Hollandalı futbolcuyu Lyon'dan 3.2 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkıp 1266 dakika süre alan Kenny Tete 2 asistlik skor katkısı verdi. Tete sağ bek pozisyonunda oynamasına rağmen her iki kanatta da oynama özelliği olup başarılı futboluyla dikkat çekiyor.

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