TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'ya Brezilya kancası!

Beşiktaş'ta başkanlık seçimlerinin ardından gündemi "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu meşgul ederken öte yandan yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle takımdaki bütün oyuncular için transfer tekliflerinin değerlendirileceği açıklanmıştı.

Siyah beyazlıların tecrübeli stoper Gabriel Paulista için görüşmede olduğu ortaya çıktı. UOL'da yer alan habere göre Paulista için Beşiktaş ile temasa geçen takım, Brezilya Serie A'da mücadele eden Sport Club Corinthians.

Şubat ayında sakatlıktan dönecek olan 34 yaşındaki savunmacının da teklife sıcak baktığı bildiriliyor.

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