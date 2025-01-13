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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'ya Brezilya kancası!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'ya Brezilya kancası!

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın kapısı Gabriel Paulista için çalındı. Takımdaki her oyuncu için görüşmelere açık olduğunu söyleyen siyah beyazlılarda Sambacı stopere ülkesinden talip çıktı. İşte o takım ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 10:44 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 10:44
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'ya Brezilya kancası!

Beşiktaş'ta başkanlık seçimlerinin ardından gündemi "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu meşgul ederken öte yandan yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle takımdaki bütün oyuncular için transfer tekliflerinin değerlendirileceği açıklanmıştı.

Siyah beyazlıların tecrübeli stoper Gabriel Paulista için görüşmede olduğu ortaya çıktı. UOL'da yer alan habere göre Paulista için Beşiktaş ile temasa geçen takım, Brezilya Serie A'da mücadele eden Sport Club Corinthians.

Şubat ayında sakatlıktan dönecek olan 34 yaşındaki savunmacının da teklife sıcak baktığı bildiriliyor.

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