  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Sandro Kulenovic Beşiktaş'ın gündeminde: Transferde kıyasıya rekabet!

Sandro Kulenovic Beşiktaş'ın gündeminde: Transferde kıyasıya rekabet!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine Dinamo Zagreb’in forveti Sandro Kulenovic’i aldı. Polonyalı gazeteci Pawel Golaszewski’nin haberine göre Beşiktaş ve Legia Varşova, 25 yaşındaki Hırvat golcüyü kadrosuna katmak için yarışıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sandro Kulenovic Beşiktaş'ın gündeminde: Transferde kıyasıya rekabet!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Dinamo Zagreb'in forveti Sandro Kulenovic geldi. Polonyalı gazeteci Pawel Golaszewski'nin habere göre; Beşiktaş ve Legia Varşova, 25 yaşındaki Hırvat golcüyü transfer etmek için yarışa girdi. Haberde, Kulenovic'in Zagreb ekibinden de yeni sözleşme teklifi beklediği ve Bruno Petkovic'in sakatlığı sonrası kulüpteki tek forvet olan Kulenovic'in yönetim tarafından da kaybedilmek istenmediği yazıldı. 1.91 boyundaki Sandro Kulenovic, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 14 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

JUVENTUS DENEDİ

Sandro Kulenovic, NK Zagreb alt yapısından çıktı. Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Legia Varşova'nın ardından Juventus onu alt yapısında denedi. Rijeka ve Lokomotiva'da kiralık dönemler geçirdi. Kariyerinde 280 karşılaşmaya çıktı. 79 gol attı. 19 da asist yaptı.

F.Bahçe'den Ayrton Lucas hamlesi!
F.Bahçe stoper için hedefini belirledi!
DİĞER
Ebru Gündeş’in biricik aşkıydı! Berke Hürcan bir anda ortadan kaybolmuştu...Son hali 'Yıllara meydan okuyor' dedirtti
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
Ahmet Çakar'dan Atilla Karaoğlan yorumu
Çulcu'dan flaş penaltı yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray maçı sonrası Dzeko'dan olay paylaşım! G.Saray maçı sonrası Dzeko'dan olay paylaşım! 01:05
F.Bahçe'den G.Saray'a tepki paylaşımı! F.Bahçe'den G.Saray'a tepki paylaşımı! 01:05
Çağdaş Atan'dan flaş Beşiktaş açıklaması Çağdaş Atan'dan flaş Beşiktaş açıklaması 01:05
Okan Buruk: Konsantrasyon devam edecek Okan Buruk: Konsantrasyon devam edecek 01:05
Barcelona'dan görkemli kupa zaferi! Barcelona'dan görkemli kupa zaferi! 01:05
Öztürk'ten F.Bahçe, TFF ve VAR tepkisi! Öztürk'ten F.Bahçe, TFF ve VAR tepkisi! 01:05
Daha Eski
Başakşehir'de kazanan G.Saray! Başakşehir'de kazanan G.Saray! 01:05
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:05
İngiltere Altay Bayındır'ı konuşuyor! İngiltere Altay Bayındır'ı konuşuyor! 01:05
Ara transfer dönemi harcama limitleri açıklandı! Ara transfer dönemi harcama limitleri açıklandı! 01:05
Başakşehir'den G.Saray'ın golüne itiraz! Başakşehir'den G.Saray'ın golüne itiraz! 01:05
G.Saray'dan penaltı itirazı! İşte o anlar G.Saray'dan penaltı itirazı! İşte o anlar 01:05