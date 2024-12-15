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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta akıl oyunları! Olağanüstü seçim dense de...

Beşiktaş'ta akıl oyunları! Olağanüstü seçim dense de...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta her ne kadar Başkan Hüseyin YücelOlağanüstü” karar alsa da Serdal Adalı’nın “Ben de adayım” demesiyle seçim olağan hale dönüştü. Aday olmayacağını açıklayan Emre Kocadağ bekliyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş'ta akıl oyunları! Olağanüstü seçim dense de...

Son şampiyonluktan sonra özellikle Mart ve Kasım ayları Beşiktaş'ın kâbus ayları oldu. Fakat geride bıraktığımız haftalarda diğerlerinde farklı durumlar yaşandı. Siyah Beyazlı takıma gönül verenler günlük yorumlar yapmaya başladı. Yönetim, idari ve teknik heyet kaosunun ardından alınan kararlar ve bir çıkış süreci kulübü yeniden umutlandırdı. Şimdi camia Olağanüstü Seçim tarihini bekliyor. Taraftarlar bu durumdan bir an evvel kurtaracak bir isim, yönetime talip olanlar da o gün gelene kadar bir çözüm arıyor. Ve sanki bir satranç oynarcasına Beşiktaş'ın geleceğine dair önemli planlar ve görüşmeler yapıyor. Aslında tüm manevralar, açıklamalar ve oyunlar bize Aralık seçimini değil, Mayıs'ı işaret ediyor.

BLÖFÜ GÖRDÜM VE VARIM

Mevcut Başkan Yücel'in krizin ortasında kalan yönetimin devamı olması kendisine eksi puan oluşturur iken, elini taşın altına koyup, yola devam etmesi ve olağanüstü seçim kararı alıp hodri meydan demesi ve ardından kulübe kaynak sağlayarak derbiden zaferle çıkması hanesine avantajı olarak yansıdı. Adalı Mayıs seçimini beklemedi adaylığını açıkladı. Arat'a 4557 oy alarak kaybeden Adalı'nın bu hareketi seçimi olağan hale getirdiği olarak kabul ediliyor. Çünkü aldığı oy Adalı'nın en büyük kozu olarak görülüyor. Eğer bir başka isim çıkmaz ise, kazanan takımı toparlayarak Mayıs'taki seçime daha güçlü girmek istiyor. Kartlarını açmayan Kocadağ ise olanları izleyip, not almakla yetiniyor.

ADAYLAR KONUŞTU

İki aday da seçim öncesi adettendir açıklamalarda bulundu. İstifa eden Hasan Arat'a bir önceki seçimde kaybeden Serdal Adalı tüm spor medyasını kapsayan bir basın toplantısı düzenlerken, Arat'tan boşalan koltuğa oturan ve yola devam diyen Başkan Hüseyin Yücel ise daha lokal sistem olan bir televizyon kanalı moderatör ve iki yorumcu sorularını tercih etti. Bu da çeşitli konuşmaları eleştirileri beraberinde getirdi. Adalı muhalif taraf olduğu için daha atak ve üst perdeden kelimeleri kullandı. Başkan Yücel ise bazı soruları dobra bir şekilde yanıtlarken, önemli soruları isim vermeden atlattı. Adalı doğal olarak daha rahat adaydı Yücel ise tedirgin taraftı. Bekleyelim görelim.

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