Beşiktaş 1-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) Beşiktaş evinde ağır yaralı! Son 8 maçta 1 galibiyet

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş'ın golü, 7. dakikada Rafa Silva'dan gelirken, Alanyaspor'un golü ise 5. dakikada Nuno Lima'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'de 26 puanla 5. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 18 puanla 13. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak, Alanyaspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.

Milot Rashica'nın yanı sıra kart cezalısı Tayyip Talha ve tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Ciro Immobile, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.

UDUOKHAI 4 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Felix Uduokhai, 4 maç sonra formasına kavuştu.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım'da yapılan mücadelede sakatlanan 27 yaşındaki stoper, ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 karşılaşmada görev yapamamıştı.

MUÇI 6 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada ilk 11'de görev yapan Muçi, tüm kulvarlardaki son 6 maçın 3'ünde sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Ernest Muçi, diğer 3 mücadelede ise sonradan oyuna dahil oldu.

GEDSON DÖNDÜ, ZAYNUTDINOV SOL BEKTE OYNADI

Beşiktaş'ta kart cezasını tamamlayan Gedson Fernandes, ilk 11'deki yerini aldı.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Portekizli oyuncu, Adana Demirspor maçında görev yapamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sergilediği performansla büyük eleştiri toplayan Masuaku'yu yedeğe çekti ve Alanyaspor karşısında sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'u ilk 11'de tercih etti. Kazak oyuncu, Adana Demirspor maçının ikinci yarısında da oyuna girmişti.

SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de çıktığı son 8 maçtan sadece 1 galibiyet çıkartabildi. Siyah-beyazlıların aldığı tek galibiyet ise 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynadığı ve 1-0 kazandığı derbi maçı oldu.