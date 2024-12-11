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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a sürpriz 10 numara!

Beşiktaş'a sürpriz 10 numara!

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ın Lens forması giyen ofansif orta saha oyuncusu David Pereira da Costa ile ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'a sürpriz 10 numara!

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Süper Lig'in 15. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

Çalışmalara başlayan Kartal'ın listesine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'da forma giyen David Pereira da Costa ile ilgilendiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın Fransız ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunan Portekizli 10 numara ile ilgili bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.

Lens altyapısında yetişen David Pereira da Costa, bu sezon Fransız takımında 10 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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