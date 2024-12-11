Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6 haftasında oynayacağı Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı kulüp resmi sosyal medya hesabından ayrıca kadroda yer almayan Rashica ile ilgili açıklamada bulundu.

Rashica'nın ailevi sebeplerden dolayı Serdar Topraktepe'den izin aldığı ve Bodo/Glimt maçında olmayacağı duyuruldu.

Kamp kadrosunda yer almayan isimler şöyle: Ciro Immobile, Milot Rashica, Arthur Masuaku, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai.

İŞTE KAMP KADROSU