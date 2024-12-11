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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Sürpriz Paul Onuachu hamlesi! Ocakta bu iş bitecek

TRANSFER HABERİ | Sürpriz Paul Onuachu hamlesi! Ocakta bu iş bitecek

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un uzun süre görüşmelerde bulunduğu Onuachu için bir türlü beklenen olumlu gelişme yaşanamamıştı. Şimdi ise Nijeryalı santrfor için Süper Lig'den sürpriz bir girişim oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 14:02
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TRANSFER HABERİ | Sürpriz Paul Onuachu hamlesi! Ocakta bu iş bitecek

Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, 1 sezonda lige resmen damga vurdu. Bordo mavili ekip ile toplamda 25 resmi maça çıkan Nijeryalı santrafor, 17 kez fileleri havalandırmıştı.

TRANSFER HABERİ | Sürpriz Paul Onuachu hamlesi! Ocakta bu iş bitecek

Sezon sonunda anlaşması biten ve İngiltere'ye dönen Onuachu, bu kez ayrılmayı kafasına koydu. Takımın teknik direktörü Russell Martin ile yıldızı barışmayan Nijeryalı golcü, kararını resmen verdi.

TRANSFER HABERİ | Sürpriz Paul Onuachu hamlesi! Ocakta bu iş bitecek

TRABZONSPOR ISRARINI SÜRDÜRÜYOR

Paul Onuachu için Trabzonspor, takibini sürdürüyor. Oyuncuyu kadrosuna katmak için sezon başından beri kulübüyle temas halinde olan Fırtına, henüz nihai bir sonuca ulaşamadı.

TRANSFER HABERİ | Sürpriz Paul Onuachu hamlesi! Ocakta bu iş bitecek

Bordo mavili ekip Paul Onuachu için ısrarını sürdürürken sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Sürpriz Paul Onuachu hamlesi! Ocakta bu iş bitecek

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Star'da yer alan habere göre Paul Onuachu'nun talipleri giderek artarken Beşiktaş'tan beklenmedik bir hamle geldi. Buna göre İstanbul ekibi, oyuncuya ocak ayında imza attırmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Sürpriz Paul Onuachu hamlesi! Ocakta bu iş bitecek

Paul Onuachu'nun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edilirken siyah beyazlı kulübün Nijeryalıya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Tarafların anlaşması halinde Paul Onuachu, ara transfer döneminde Beşiktaş'a imzayı atabilir.

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