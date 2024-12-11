TRANSFER HABERİ | Sürpriz Paul Onuachu hamlesi! Ocakta bu iş bitecek

Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, 1 sezonda lige resmen damga vurdu. Bordo mavili ekip ile toplamda 25 resmi maça çıkan Nijeryalı santrafor, 17 kez fileleri havalandırmıştı.

Sezon sonunda anlaşması biten ve İngiltere'ye dönen Onuachu, bu kez ayrılmayı kafasına koydu. Takımın teknik direktörü Russell Martin ile yıldızı barışmayan Nijeryalı golcü, kararını resmen verdi.