TRANSFER HABERİ | Sürpriz Paul Onuachu hamlesi! Ocakta bu iş bitecek
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un uzun süre görüşmelerde bulunduğu Onuachu için bir türlü beklenen olumlu gelişme yaşanamamıştı. Şimdi ise Nijeryalı santrfor için Süper Lig'den sürpriz bir girişim oldu. İşte ayrıntılar...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bordo mavili ekip Paul Onuachu için ısrarını sürdürürken sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ
Star'da yer alan habere göre Paul Onuachu'nun talipleri giderek artarken Beşiktaş'tan beklenmedik bir hamle geldi. Buna göre İstanbul ekibi, oyuncuya ocak ayında imza attırmak için harekete geçti.
Paul Onuachu'nun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edilirken siyah beyazlı kulübün Nijeryalıya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Tarafların anlaşması halinde Paul Onuachu, ara transfer döneminde Beşiktaş'a imzayı atabilir.
SEZON KARNESİ
Paul Onuachu, bu sezon Southampton formasıyla 7 maça çıkarken sadece 134 dakika süre alabildi. 30 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda skor katkısı üretemedi.
DİĞER