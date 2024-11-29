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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan duygusal veda!

Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan duygusal veda!

Beşiktaş'ta önce Futbol A.Ş. ardından kulüp başkanlığından istifa eden Hasan Arat, basın toplantısında konuştu. İşte Arat'ın veda konuşması...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 18:10 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 18:34
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Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan duygusal veda!

Beşiktaş'ta önce Futbol A.Ş. ardından kulüp başkanlığından istifa eden Hasan Arat, basın toplantısında konuştu. İşte Arat'ın veda konuşması...

"GİTMEM GEREKİYORDU VE GİDİYORUM"

17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamış en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Kriz dönemlerinde havlu atmayalım! Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal edin.

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