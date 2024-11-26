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Haberler Beşiktaş Kimin ne iş yaptığı belli değil

Kimin ne iş yaptığı belli değil

Beşıktaş'ın teknik direktör adayları arasında ismi geçen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübü sert bir dille eleştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
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Kimin ne iş yaptığı belli değil

Beşıktaş'ın teknik direktör adayları arasında ismi geçen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübü sert bir dille eleştirdi. Yalçın, "Beşiktaş'ın tadilata girmesi lazım. Beşiktaş'ın rehabilitasyon dönemine ihtiyacı var. Bakın bu kadro ligde 6. olacak bir kadro değil. Devre arası 3-4 tane nokta transferler diyorlar. Yapmayın! Kadro mühendisliğini yapabilecek becerikli insanlar olması lazım. Çünkü Beşiktaş'ın bu bölümü karışık. Kimin ne iş yaptığı belli değil. İlk yapılacak şey takımın fiziksel kapasitesini arttırmak. Bu çok önemli. Beşiktaş'ın fizik gücü yok. İkinci yapılacak şey ise oyuncuların psikolojisini düzeltmek.

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