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Haberler Beşiktaş Hasan Arat Beşiktaş başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı

Hasan Arat Beşiktaş başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı

Son dakika haberi: Hasan Arat, Beşiktaş kulüp başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 14:43 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 15:07
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Hasan Arat Beşiktaş başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı

Hasan Arat, Beşiktaş'ta kulüp başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Arat, "Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" dedi.

Arat, başkanlık görevini bıraktığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Değerli Beşiktaş Camiası;

Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.

Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz.

Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi.

3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum.

Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım.

Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir...

Asla unutmayın ki, taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaşımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için, bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim.

17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum.

Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım..."

BEŞİKTAŞ'TAN HASAN ARAT'A 'HOŞÇAKAL' PAYLAŞIMI

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