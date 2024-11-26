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Haberler Beşiktaş N’Koudou Ronaldo ile yarışıyor!

N’Koudou Ronaldo ile yarışıyor!

Suudi Pro Lig'de geçen sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu futbolcu, bu sezon da aynı performansını devam ettiriyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
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N’Koudou Ronaldo ile yarışıyor!

Suudi Pro Lig'de geçen sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu futbolcu, bu sezon da aynı performansını devam ettiriyor. N'Koudou Arabistan'da Cristiano Ronaldo ile yarışıyor. Geride bıraktığımız sezonu 10. sırada tamamlayan Damac FC, toplam 44 gol atmıştı. N'Koudou bu gollerin 20'sine (15 gol, 5 asist) direkt etki ederek dikkat çekmişti. Georges-Kevin N'Koudou, 2024-25 sezonuna da sansasyonel bir giriş yaptı. Ligde çıktığı son 6 maçta 5 gol, 2 asistlik skor katkısı veren N'Koudou, sezon genelinde ise 11 maçta 7 gol, 2 asiste ulaştı. Suudi Pro Lig'de Mitrovic 12 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, N'Koudou 7 golle Cristiano Ronaldo ile kapışıyor.

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