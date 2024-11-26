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Haberler Beşiktaş Geçmişi aratmıyor

Geçmişi aratmıyor

Hasan Arat, “Beşiktaş Kasım’da havlu atmaz” dedi. Ahmet Nur Çebi yöneti mini ağır dille eleştirdi. Ancak Arat yönetimindeki siyah-beyazlılar, 13’üncü hafta itibarıyla liderden 13 puan fark yedi. Yine havlu atma noktasına geldi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
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Geçmişi aratmıyor

Beşiktaş, Dolmabahçe'de Göztepe'yi konuk ettiği maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Taraftarlar isyan bayrağını açtı, yönetimi istifaya davet etti. Alınan bu sonuçla ise Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü. Beşiktaş, ezeli rakibinden ligin henüz başında çift haneli fark yiyince akıllara Başkan Hasan Arat'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama geldi. Arat, "Beşiktaş Kasım'da havlu atmaz" demişti.

AĞIR ELEŞTİRMİŞTİ

Son üç sezonda lig liderinin sürekli arkasında kalmıştı Beşiktaş ve Başkan Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi yönetimini ağır dille eleştirmişti. Son alınan sonuç sonrasında ise Arat yönetimindeki Beşiktaş, geçen sezonun da gerisinde kaldı. Beşiktaş, 2023-24'ün 13'üncü haftasında liderden 11 puan, 2022-23'te ise 7 puan, 2021-22'de de 13 puan fark yemişti. 60 milyon euroya yakın para harcanmasına rağmen Arat yönetimindeki Kara Kartal, kasımda lige havlu attı.

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