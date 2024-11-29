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Haberler Beşiktaş Tevfik Yamantürk Beşiktaş'ın yeni başkanını açıkladı! "Seçime kadar..."

Tevfik Yamantürk Beşiktaş'ın yeni başkanını açıkladı! "Seçime kadar..."

Son dakika spor haberi... Hasan Arat'ın istifasının ardından Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanını açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 15:42 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 16:18
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Tevfik Yamantürk Beşiktaş'ın yeni başkanını açıkladı! "Seçime kadar..."

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın istifasının ardından Beşiktaş'ın yeni başkanının Hüseyin Yücel olduğunu açıkladı. A Spor'a konuşan Yamantürk, "Seçime kadar kulübü Hüseyin Yücel götürecek. Ezkaza 6-7 istifa daha olursa erken seçime gidilecek." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel, Hasan Arat'tan boşalan başkanlık koltuğunu devralacak. Yücel, istifalar olmadığı takdirde 2025 yılı Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimine kadar Beşiktaş'ta başkan olarak görev yapacak.

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