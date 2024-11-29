Tevfik Yamantürk Beşiktaş'ın yeni başkanını açıkladı! "Seçime kadar..."

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın istifasının ardından Beşiktaş'ın yeni başkanının Hüseyin Yücel olduğunu açıkladı. A Spor'a konuşan Yamantürk, "Seçime kadar kulübü Hüseyin Yücel götürecek. Ezkaza 6-7 istifa daha olursa erken seçime gidilecek." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel, Hasan Arat'tan boşalan başkanlık koltuğunu devralacak. Yücel, istifalar olmadığı takdirde 2025 yılı Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimine kadar Beşiktaş'ta başkan olarak görev yapacak.