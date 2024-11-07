Avrupa'nın kralı

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş, Malmö'yü yenerek yeni bir başarıya imza attı. Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilmişti. Beşiktaş, bu sezon ilk galibiyetini ise Fransa deplasmanında Lyon'a karşı 1-0'lık skorla almayı başardı. Siyah beyazlı temsilcimiz dün mutlak zafer için İsveç ekibinin karşısına çıktı.

EMİRHAN GİRDİ, ASİST YAPTI

76. dakikada Svensson'un ortasında Muci, Kartal'ı öne geçirdi. Ardından 85'te Emirhan'ın pasında Semih farkı 2'ye çıkardı. 90+3'te Rieks skoru ilan etti: 2-1. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle Avrupa Ligi'nde maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Temsilcimiz aldığı bu kritik galibiyetle Avrupa'daki iddiasını devam ettirdi. Beşiktaş, 2016-17'den bu yana bir Avrupa Ligi sezonunda ilk kez üst üste iki galibiyet aldı.

SAVUNMA HATTI SINIFI GEÇTi

Malmö karşısında iyi savunma yapan Beşiktaş'ta birçok isim başarılı performansıyla öne çıktı. Özellikle kalede Mert Günok, sağ bek Svensson ve sol bek Masuaku kritik hamleleriyle alkış aldı. 90 dakika boyunca Svensson, Masuaku ve Mert Günok, rakibin önemli pozisyonlarında ayakta kaldı, önemli müdahaleler yaparak rakip hücumcuları durdurdu. Mert Günok yaptığı 4 net kurtarışla maça damgasını vuran isimlerden biri olmayı başardı. Ayrıca Svensson ve Masuaku da kale önündeki hamleleriyle takımı ayakta tuttu. 90+3'te yenen gol ise nazar boncuğu oldu.

SVENSSON ŞOV YAPTI

Dün sahada tam bir Svensson şov vardı. En çok ikili mücadele kazanan (10), en çok top kapan (7), en yüksek pas isabet yüzdesi (yüzde 95) olan Norveçli yıldız, hava topu kaybetmedi (2) ve 1 asiste imza attı. Maç sonrası, "Kazanmak önemli. Kimin asist yaptığı önemsiz" dedi.

RASHİCA GERİ DÖNDÜ

Kosova Milli Takımı'ndan sakat dönen Milot Rashica, 4 maç sonra formasına kavuştu. Ligdeki Konyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Avrupa Ligi'nde Lyon maçlarında forma giyemeyen 28 yaşındaki sağ kanat, dün 72. dakikada sahaya çıktı.

RAKİP İYİ TAKIMDI GEREKENİ YAPTIK

Paulista maç sonrası şunları söyledi: "Rakibimiz iyi bir takım ve fiziksel olarak bize zorluklar çıkardılar. İyi direndik. Geri döndüğüm için mutluyum. Kasımpaşa maçında sahada enerji yoktu. Bugün takımda gerçekten iyi bir hava vardı. Çok savaştık. Kendimi iyi hissediyorum. Sadece biraz yorgunum."

ÇEBİ'DEN DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

Kartal'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, döneminin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Son dönemi ibra edilmeyen Ahmet Nur Çebi'nin eski yönetimi ile buluşması sosyal medyada gündem oldu. Taraftarların büyük kısmı bu buluşmaya tepki gösterirken görüşmenin içeriğine dair açıklama gelmedi.

KADRODA 3 FARKLI İSİM

Van Bronckhorst, 3-1 yenildikleri Kasımpaşa maçından 3 farklı isimle Malmö karşısına çıktı. Emirhan ile Onur'u yedeğe çekti, sakat İmmobile tribündeydi. Bu 3 oyuncunun yerlerine Paulista, Svensson ve Mario görev yaptı.

IMMOBILE TRİBÜNDE

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktıkları 16 maçın 15'inde ilk 11'de forma giyen İmmobile dün sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. İtalyan forvet, arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve Malmö maçında takımı tribünden destekledi.

PAULISTA 4 MAÇ SONRA

Siyah beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle 4 maçtır oynamayan Paulista, dün Malmö karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper 83. dakikada kenara alandı. Paulista son derece etkili bir futbol sergiledi

127. SINAVINI KAZANDI

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 127 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu periyotta 56 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Kartal, bu periyotta 201 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 167 gol gördü.