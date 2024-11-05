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Haberler Beşiktaş

Besiktas kritik virajda

Alınan kötü sonuçlar ve yaşanılan sakatlıklar Kartal’ın kanadını kırdı. Milli maçlar nedeniyle verilen arada siyah-beyazlılar yaralarını sarmayı planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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Besiktas kritik virajda

Galatasaray'dan sonra Kasımpaşa karşısında alınan farklı mağlubiyet ve kötü futbol Beşiktaş cephesinde moralleri bir hayli bozdu. Ayrıca sakatlar kervanına gol kralı İmmobile de eklendi. Ara transfer dönemine yaklaşık iki ay var. Bu süre zarfında da siyah-beyazlılar önemli karşılaşmalara çıkacak. Teknik Direktör Van Bronckhorst'un elindeki kadro ile bu süreci kayıpsız atlaması gerekiyor. İmdada Milli maçlar yetişti. Verilen arada sakatlıkların hızlıca iyileşmesi, hazır hale gelmesi ve moral motivasyonun yeniden üst seviyelere getirilmesi planlanıyor.

YARALAR SARILACAK

Beşıktaş işi zora soktu. Kritik bir dönemece girdi. Zorlu Malmö ve Başakşehir maçları var. Öncelik bu karşılaşmalardan kayıpsız çıkmak olacak. 14 günlük Milli, maçlar arasında ise tüm yaralar sarılacak. Takımın morali ve üstündeki kara bulutların dağıtılması için çalışmalar yapılacak. Sonrasında ise Kasım ayı sonuna kadar İstanbul'da kalacak Beşiktaş'ı Aralık ayı başında Hatay deplasmanı ve F.Bahçe derbisi bekliyor olacak. Bu dev maç Kartal için çok şey ifade edecek.

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