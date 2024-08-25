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Ghezzal Arabistan yolcusu

Beşiktaş ile yollarını ayıran Rachid Ghezzal için sıcak bir gelişme yaşandı. Ghezzal'ın Suudi Arabistan ekibi Al Orubah'a gideceği iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki futbolcunun bu teklifi değerlendirdiği belirtildi. Ghezzal'ın kendisine gelecek olan tüm teklifleri görmek için Suudi kulübünden süre istediği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Ghezzal Arabistan yolcusu
Beşiktaş ile yollarını ayıran Rachid Ghezzal için sıcak bir gelişme yaşandı. Ghezzal'ın Suudi Arabistan ekibi Al Orubah'a gideceği iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki futbolcunun bu teklifi değerlendirdiği belirtildi. Ghezzal'ın kendisine gelecek olan tüm teklifleri görmek için Suudi kulübünden süre istediği ifade edildi.
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