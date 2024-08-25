Kartal'ın 7. harikası

Rafa Silva, Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour'u kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda siyah beyazlı takım bir transferi daha bitirdi. Beşiktaş, Alman ekibi FC Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Nijerya asıllı Alman oyuncu bugün Beşiktaş'a transferi için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geliyor. 26 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı takımın 7. transferi oldu. Alman stoper, Augsburg ile çıktığı 124 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

SIYAH BEYAZLI FORMAYI GIYMEK ISTIYOR

Haftalardır Augsburg'dan ayrılmak için çabalayan Alman futbolcu Felix Uduokhai'nin sıradaki durağı Türkiye oldu. Beşiktaş'ın Temmuz ayında da bu oyuncuyla ilgilendiği ancak o zaman İstanbul'a gelmeye sıcak bakmayan oyuncu fikrini değiştirdi. Alman stoper Beşiktaş'la anlaştı. SKY DE'nin haberine göre; Beşiktaş, transfer için Augsburg ile 4-5 milyon euro bonservis + bonus karşılığında anlaşma sağladı. Augsburg, Uduokhai'yi Wolfsburg'dan 7 milyon euro ödeyerek almıştı. Son 1,5 yılda piyasa değeri düşen oyuncunun transfermarkta piyasa değeri 7 milyon euro