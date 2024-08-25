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Taktik ve pas çalıştı

Kartal, dün yaptığı antrenmanla UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında oynayacağı Lugano maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde sürdürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasının ardından ısınma ve pas çalışması ile devam etti. Devamında dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah beyazlılar, Lugano maçı hazırlıklarına, bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Taktik ve pas çalıştı
Kartal, dün yaptığı antrenmanla UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında oynayacağı Lugano maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde sürdürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasının ardından ısınma ve pas çalışması ile devam etti. Devamında dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah beyazlılar, Lugano maçı hazırlıklarına, bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
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