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Kartal'dan Ndour atağı

Beşiktaş, PSG’nin ön liberosu Cher Ndour’la ilgileniyor. Siyah-beyazlılar 20 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Kartal'dan Ndour atağı

Beşiktaş, Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen Cher Ndour'u kadrosuna katmaya yaklaştı. Orta sahaya bir transfer yapması beklenen Beşiktaş geçen sezonun devre arasında gündemine aldığı PSG forması giyen Cher Ndour için yeniden devreye girdi. Siyah-beyazlılar, Braga'dan yeniden Fransız ekibine dönüş yapan 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan oyuncu ile yaptığı görüşmelerde oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Tek sıkıntı yabancı kontenjanı. Orta sahadan bir isimle yollar ayrıldıktan sonra Ndour transferinde de hareketlilik artacak. Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor. 4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

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