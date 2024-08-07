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Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 14:38
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Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, Samsunspor maçının hazırlıklarına 9 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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