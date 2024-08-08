Onana kalıyor

Kamerunlu orta sahanın hazırlık kampında gösterdiği performansla siyah-beyazlılarda kalma ihtimali arttı. Sezon bitimiyle birlikte yeniden Beşiktaş'a dönen Onana, hazırlık kampında gösterdiği performansla yeniden göze girmeyi başardı. Özellikle Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği Süper Kupa maçında hem gücü hem de hızı ile büyük beğeni toplayan Kamerunlu orta saha oyuncusuna şans doğdu. 24 yaşındaki oyuncunun takımda kalma ihtimalinin arttığı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Onana için "Onu da yeni bir transfer olarak görün" ifadelerini kullanmıştı.