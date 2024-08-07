Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta hedef: Correa ve Berghuis...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kanat takviyesi için gündemde iki isim var. Bu isimler, Atletico Madrid’in Arjantinli yıldızı Correa ve Ajax’ın çok yönlü hücumcusu olan Berghuis. İşte siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta hedef: Correa ve Berghuis...

Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ın transfer çalışmaları yeniden hızlanıyor. Önceliği sağ kanada veren Kara Kartal'da Angel Correa ve Steven Berghuis isimleri sıcaklığını koruyor. İspanyol ve Hollanda basını siyahbeyazlıların iki yıldızın transferi için tüm şartlarını zorladığını yazdı. Beşiktaş, ilk olarak Atletico Madrid'le temas kurdu. İspanyol ekibiyle Haziran 2026'ya kadar kontratı olan 29 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla ilgili olarak pazarlıklarını sürdüren yönetimin ilk etapta kiralama formülünü deneyeceği belirtildi.

ALTERNATİF BERGHUIS

Önceliği Correa'ya veren Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Ajax forması giyen Feyenoord'dan eski öğrencisi Steven Berghuis'i de alternatif olarak düşünüyor. Hollanda basını; Ajax'la 1 yıllık kontratı kalan 32 yaşındaki futbolcu için iki kulüp arasındaki görüşmelerin önemli bir seviyeye geldiğini öne sürdü. Futbol kariyerinde Hollanda dışına bir kez çıkan ve Watford'da forma giyen deneyimli oyuncu, Twente, Alkmaar, Venlo'da da oynadı. Ajax'ta geçen sezon 29 maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol kaydeden yıldız forvet, 10 asist kaydetti.

ATLETI İLE ÖZDEŞLEŞTİ

Angel Correa, Atletico Madrid formasıyla özdeşleşti. 2015'ten bu yana İspanyol kulübünde forma giyen Correa, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi zaferi ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı. Arjantinli futbolcu, tam 421 kez formasını giydiği Atletico Madrid'de kulüp tarihinin en çok forma giyen isimlerinden oldu.

Galatasaray'a asist kralı sol bek!
Mourinho o yıldız için ısrarcı!
DİĞER
7 AĞUSTOS TÜRKİYE GÜNCEL OLİMPİYAT PROGRAMI: Olimpiyatlarda bugün Türkiye'nin hangi maçları var, Türk sporcular ne zaman yarışacak?
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
Sanchez için çılgın teklif!
Galatasaray'a transferde Real Madrid rakip oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sanchez için çılgın teklif! Sanchez için çılgın teklif! 01:02
PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a çok yakın! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a çok yakın! 00:51
Mourinho: Onu özlüyorum! Mourinho: Onu özlüyorum! 00:36
F.Bahçe Fransa'da kaybetti! F.Bahçe Fransa'da kaybetti! 00:36
F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan! F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan! 00:36
Fırtına yıldız ismin kulübü ile anlaştı! Fırtına yıldız ismin kulübü ile anlaştı! 00:35
Daha Eski
Galatasaray'a transferde Real Madrid rakip oldu! Galatasaray'a transferde Real Madrid rakip oldu! 00:35
Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık gönderildi Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık gönderildi 00:35
Beşiktaş'a Gedson şoku! Beşiktaş'a Gedson şoku! 00:35
Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık... Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık... 00:35
Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! 00:35
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay çalımı! 00:35