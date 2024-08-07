TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta hedef: Correa ve Berghuis...

Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ın transfer çalışmaları yeniden hızlanıyor. Önceliği sağ kanada veren Kara Kartal'da Angel Correa ve Steven Berghuis isimleri sıcaklığını koruyor. İspanyol ve Hollanda basını siyahbeyazlıların iki yıldızın transferi için tüm şartlarını zorladığını yazdı. Beşiktaş, ilk olarak Atletico Madrid'le temas kurdu. İspanyol ekibiyle Haziran 2026'ya kadar kontratı olan 29 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla ilgili olarak pazarlıklarını sürdüren yönetimin ilk etapta kiralama formülünü deneyeceği belirtildi.

ALTERNATİF BERGHUIS

Önceliği Correa'ya veren Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Ajax forması giyen Feyenoord'dan eski öğrencisi Steven Berghuis'i de alternatif olarak düşünüyor. Hollanda basını; Ajax'la 1 yıllık kontratı kalan 32 yaşındaki futbolcu için iki kulüp arasındaki görüşmelerin önemli bir seviyeye geldiğini öne sürdü. Futbol kariyerinde Hollanda dışına bir kez çıkan ve Watford'da forma giyen deneyimli oyuncu, Twente, Alkmaar, Venlo'da da oynadı. Ajax'ta geçen sezon 29 maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol kaydeden yıldız forvet, 10 asist kaydetti.

ATLETI İLE ÖZDEŞLEŞTİ

Angel Correa, Atletico Madrid formasıyla özdeşleşti. 2015'ten bu yana İspanyol kulübünde forma giyen Correa, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi zaferi ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı. Arjantinli futbolcu, tam 421 kez formasını giydiği Atletico Madrid'de kulüp tarihinin en çok forma giyen isimlerinden oldu.