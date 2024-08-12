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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar Javi Montero ile yollarını ayırdı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:09 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:59
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 2-0 yenerek sezona 3 puanla başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada Beşiktaş, aradığı golü 31. dakikada Rafa Silva ile bularak öne geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

İlk golden 5 dakika sonra Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın golüyle Samsunspor karşısında farkı 2'ye çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

Maçın devamında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

GOLLER YENİ TRANSFERLERDEN

Beşiktaş'ta yeni transferler Rafa Silva ve Gabriel Paulista, ligdeki ilk maçlarında attıkları gollerle Beşiktaş'a galibiyeti getirdiler.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

SEMİH KILIÇSOY ASİSTLE BAŞLADI

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, sezonun ilk maçında Rafa Silva'ya asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK!

Öte yandan Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş, Francisco Montero'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

Yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Francisco Montero'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.'' denildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

ÜLKESİNE DÖNDÜ!

Javi Montero'nun yeni adresi belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

İspanya 2. Lig ekibi Racing de Santander, Javi Montero'nun transferi için Beşiktaş ve futbolcu ile anlaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

25 yaşındaki stoper, 46 kez Beşiktaş forması giyerken 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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