TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Javi Montero ile yollar ayrıldı!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar Javi Montero ile yollarını ayırdı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:09 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:59
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Maçın devamında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.
GOLLER YENİ TRANSFERLERDEN
Beşiktaş'ta yeni transferler Rafa Silva ve Gabriel Paulista, ligdeki ilk maçlarında attıkları gollerle Beşiktaş'a galibiyeti getirdiler.
SEMİH KILIÇSOY ASİSTLE BAŞLADI
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, sezonun ilk maçında Rafa Silva'ya asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK!
Öte yandan Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı.
Beşiktaş, Francisco Montero'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.
Francisco Montero'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.'' denildi.
ÜLKESİNE DÖNDÜ!
Javi Montero'nun yeni adresi belli oldu.
İspanya 2. Lig ekibi Racing de Santander, Javi Montero'nun transferi için Beşiktaş ve futbolcu ile anlaştı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
25 yaşındaki stoper, 46 kez Beşiktaş forması giyerken 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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